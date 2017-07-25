﻿ В США автомобиль врезался в толпу пешеходов

Два человека погибли, восемь получили ранения и были госпитализированы в результате наезда автомобиля на группу людей в американском штате Южная Дакота, сообщило агентство AP со ссылкой на представителей местных властей, передает INTERFAX.RU.

По словам служащего дорожного патруля Тони Мангана, первоначальные данные указывают на то, что наезд был совершен непреднамеренно. Водитель автомобиля госпитализирован, его личность не разглашается.