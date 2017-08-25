﻿ "Хабаровские живодерки" получили более трех лет тюрьмы

Осужденные просили не лишать их свободы.

Суд Индустриального района Хабаровска в пятницу признал виновными в жестоких убийствах животных и ряде других преступлений двоих девушек и молодого человека, им назначено наказание в виде лишения свободы от 3 лет до 4 лет и 3 месяцев лишения свободы, сообщает РИА Новости.

Суд признал Алену Савченко виновной в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти и вражды. Ей назначено 4 года и 3 месяца лишения свободы.

Алине Орловой назначено наказание в виде 3 лет и 10 дней лишения свободы.

Их приятель Виктор Смышляев приговорен к трем годам лишения свободы.

До вынесения приговора осужденные находились под стражей. В своем последнем слове они просили не назначать им наказание, связанное с лишением свободы.