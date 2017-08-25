﻿ Группа молодых людей жестоко избила женщину в хиджабе

Группа молодых людей жестоко избила женщину в хиджабе

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Группа молодых людей жестоко избила женщину в хиджабе

Полиция полагает, что это было сделано в отместку за недавние теракты в Каталонии, передает Вести.ру

Сообщается, что 38-летняя мусульманка стала жертвой исламофобии. Нападавшие сначала оскорбляли женщину, а потом начали ее избивать.

Женщину доставили в больницу с многочисленными ушибами и гематомами. Стражи порядка выясняют подробности случившегося.

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Все комментарии (6):
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фото пользователя USSR
USSR
Ответка будет. Лучше уж гея наказали бы.
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25.08.2017, 14:28
фото пользователя Aoifes
Aoifes
Во всем виноваты геи! На костер их!:)
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25.08.2017, 15:14
фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
"в отместку за недавние теракты в Каталонии" wink
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25.08.2017, 15:30
фото пользователя taxsist2
taxsist2
провокации они такие, развить в обществе раскол по разным мотивам это стратегия управления, в детстве сказку все знаю,как старик позвал сыновей дал веточки и т.д, если каждый сам по себе бороться и управлять легче, то одну сторону наклоняя общество то в другую можно иметь и тех и этих, расколоть по языковому, расколоть по вере, общество на мульти.. в группы, каждую группу проанализировать легче, легче изолировать. террористы это политика, простым гражданам пох, главное,чтобы была работа, государство не напрягало сильно, а те кто взрывает они будут ходить в затарку, выбритые , есть запрещенное, пить водку до поры до времени, им не обязательно вообще ходить в дом Бога, будут внутри себя читать молитвы и ждать инструкций, это зомби. Посеять страх это задача для тех кто манипулирует, кукловодам, дальше бюджет миллиардный и установка тотального контроля над всеми.
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25.08.2017, 15:52
фото пользователя Малинка
Малинка
Да на западе наверно дома мужиков не осталось,все с миротворной войной в исламских странах.Там ведь нефть есть.А у геев что брать?Из задницы нефть по любому не забрызжет..
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25.08.2017, 15:52
фото пользователя Малинка
Малинка
Вот именно проблема с наказанием геев,они любят наказания)
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25.08.2017, 15:23
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