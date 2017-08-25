﻿ Байкер Дмитрий Петрухин продолжит путешествие

Предварительный диагноз: перелом ребра.

Известный казахстанский байкер - путешественник Дмитрий Петрухин вышел на связь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на руководителя пресс-службы МИД РК Ануара Жайнакова.

"Переговорили с Дмитрием по телефону. Он сообщил, что чувствует себя нормально. Предварительный диагноз: перелом ребра. Сдал анализы, сделали рентген",- рассказал Жайнаков.



Более того, по информации МИДа, после того, как Петрухина выпишут из больницы, он планирует самостоятельно продолжить путешествие.



"Он поблагодарил МИД РК, дипломатов за помощь и внимание. Признателен всем за поддержку!"- заключил представитель министерства.



Напомним, Дмитрий Петрухин попал в ДТП, возвращаясь из мотопробега "До края земли", который проходил по Сибири и Дальнему Востоку.