﻿ Задержаны администраторы "групп смерти" в соцсетях

Полицейские изъяли у подозреваемого компьютер, мобильные телефоны, sim-карты, которые он, по предварительной информации, использовал для связи со своими жертвами, передает ТАСС.
Администратор группы, созданной в январе этого года, 21-летний житель Московской области, придумывал для нескольких десятков своих подписчиков различные задания с целью оказать на них определенное психологическое воздействие.
Также, МВД России получило сообщение о девушке - администраторе группы, склоняющей подростков к совершению самоубийств и проживающей в Камчатском крае.
"Сотрудники полиции выяснили, что каждому из участников группы администратор отправляла определенные задания, нередко опасные для жизни. В отличие от других подобных групп в этом сообществе за невыполнение заданий подростки получали угрозы о расправе и о возможном убийстве их родственников", - сказала представитель МВД.
Возбуждено уголовное дело, по решению суда подозреваемые заключены под стражу.
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