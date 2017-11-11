﻿﻿ В Лондоне ищут серийного убийцу животных

С сентября 2015 года в городе было зафиксировано 360 смертей кошек, лисиц и кроликов.

Лондонская полиция заявила, что преступник, который жестоко убил сотни животных, скоро может начать нападать на людей, передает Лайф.

- Если вы посмотрите на шаблон преступника, можно сделать вывод, что он получает от происходящего некую форму удовольствия. Беспокойство заключается в том, что ему могут наскучить животные и он начнёт нападать на людей, в первую очередь на самых уязвимых - женщин и девушек, - заявил сержант Энди Коллин.

Многие владельцы до сих пор страдают от потери своих питомцев, некоторые угрожают личной расправой.

В большинстве случаев животных расчленяли и подкладывали части их тел к домам хозяев и местных жителей.

Отметим, что поиски убийцы ведутся уже второй год и до сих пор не известно, кто ответственен за серию жестоких убийств. Недавно было составлено описание возможного подозреваемого: человек в возрасте 40 лет с короткими коричневыми волосами и шрамами. Уточняется, что за преступлениями может стоять целая банда.

В 2015 году было зафиксировано восемь случаев таких убийств, в 2016-м их количество составило 114, в этом году - 246.

Организации по защите прав животных PETA и Outpaced предложили 10 000 фунтов стерлингов (около 800 тысяч рублей) в качестве награды за информацию, которая поможет найти живодёра.